الدوري الأوروبي
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3 - 2
ن م
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K. Hoegh 15'J. Hauge 40', 62'
S. Omorodion 8'D. Guel 90'
(ش١ 2-1) (ن م 3-2)

بودو / جليمت v بورتوالنتائج والإحصائيات,