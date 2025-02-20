الدوري الأوروبي
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5 - 2مجم 6 - 4
ن م
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K. Hoegh 56' (جزاء)M. Hilgers 90' + 2' (هدف عكسي)B. Wembangomo 90' + 4'S. Fet 111'A. Verschueren 114' (هدف عكسي)
F. Sjoevold 26' (هدف عكسي)S. Steijn 90' + 6'
(ش١ 0-1) (ن م 3-2) (و إ 5-2)

بودو / جليمت v تفينتيالنتائج والإحصائيات,

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