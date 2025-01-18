الدوري الألماني
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3 - 3
ن م
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M. Boadu 48', 56', 61' (جزاء)
W. Orban 10'A. Nusa 13'C. Baumgartner 21'
(ش١ 0-3) (ن م 3-3)

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