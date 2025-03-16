الدوري الألماني الدرجة الأولى
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1 - 3
انتهت
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غيريت هولتمان 73'
راسموس كريستنسن 27'جان ماتيو باهويا 32'ميشي باتشوايي 90' + 6'
(½ 0-2) (انتهت 1-3)

بوخوم ضد آينتراخت فرانكفورتالنتائج والإحصائيات,