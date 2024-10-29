كأس ملك إسبانيا
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1 - 6
انتهت
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A. Pons 67'
رامون تيراتس 10'آيوزي بيريز 27', 35', 44'باو كابانيس 38'بابي جاي 57'
(½ 0-5) (انتهت 1-6)

بوبلينسي ضد فياريالالنتائج والإحصائيات,