كأس العالم للأندية
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1 - 4
انتهت
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أنخيل دي ماريا 90' + 5' (ضربة جزاء)
رييس جاميس 64'كريستوفر نكونكو 108'بيدرو نيتو 115'كيرنان ديوسبري هال 117'
(½ 0-0) (انتهت 1-1) (انتهت 1-4)

بنفيكا ضد تشيلسيالنتائج والإحصائيات,