دوري أبطال أوروبا
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1 - 0
ن م
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M. Alidou D'Anjou 71'
(ش١ 0-0) (ن م 1-0)

بنفيكا للسيدات v آينتراخت فرانكفورت للسيداتالنتائج والإحصائيات,