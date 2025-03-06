الدوري الأوروبي
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1 - 2
ن م
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R. Durosinmi 53'
أليسيو رومانيولي 18'G. Isaksen 90' + 8'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

بلزين v لاتسيوالنتائج والإحصائيات,