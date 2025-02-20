الدوري الأوروبي
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3 - 0مجم 3 - 1
ن م
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R. Durosinmi 27', 38'P. Sulc 35'
(ش١ 3-0) (ن م 3-0)

بلزين v فيرنسفاروشالنتائج والإحصائيات,

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