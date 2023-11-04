الدوري المصري الممتاز
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3 - 2
ن م
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H. Ashraf 29' (جزاء)I. Marzouk 34'B. N'Diaye 45' + 3' (هدف عكسي)
S. Naguib 58' (جزاء)A. Sherif 76'
(ش١ 3-0) (ن م 3-2)

بلدية المحلة v فاركوالنتائج والإحصائيات,