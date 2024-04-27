الدوري المصري الممتاز
team-logo
0 - 3
ن م
team-logo
M. Saad 19'R. Khalil 67' (جزاء)M. Ziko 74' (جزاء)
(ش١ 0-1) (ن م 0-3)

بلدية المحلة v زدالنتائج والإحصائيات,