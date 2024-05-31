كأس مصر
team-logo
1 - 1جزاء 4 - 5
team-logo
A. Reda 73'
Seif Shika 81'
(ش١ 0-0) (ن م 1-1) (و إ 1-1)

بلدية المحلة v الجونةالنتائج والإحصائيات,