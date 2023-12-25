الدوري المصري الممتاز
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0 - 2
ن م
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A. Madbouli 8', 68' (جزاء)S. Simpore 84'
(ش١ 0-0) (ن م 0-2)

بلدية المحلة v البنك الأهليالنتائج والإحصائيات,