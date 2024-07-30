الدوري المصري الممتاز
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4 - 2
ن م
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M. Ashraf 14', 52'H. Ashraf 90' + 5' (جزاء)A. Semana 90' + 7'
M. Ammar 19'A. Magdi 79'
(ش١ 1-1) (ن م 4-2)

بلدية المحلة v الاسماعيليالنتائج والإحصائيات,