الدوري المصري الممتاز
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2 - 2
ن م
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H. Ashraf 13'H. Hassan 39'
B. Boateng 45' + 1'I. Slemma 81'
(ش١ 2-1) (ن م 2-2)

بلدية المحلة v الاتحادالنتائج والإحصائيات,