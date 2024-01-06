كأس الاتحاد الإنجليزي
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3 - 1
ن م
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L. Cundle 18'R. Hardie 68' (جزاء)M. Whittaker 90' + 1'
لي أنغول 50'
(ش١ 1-0) (ن م 3-1)

بلايموث v ساتون يونايتدالنتائج والإحصائيات,