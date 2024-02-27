كأس الاتحاد الإنجليزي
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1 - 1جزاء 3 - 4
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سامي سموديكس 79'
انتوني جوردون 71'
(ش١ 0-0) (ن م 1-1) (و إ 1-1)

بلاكبيرن روفرز v نيوكاسل يونايتدالنتائج والإحصائيات,