كأس الاتحاد الإنجليزي
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3 - 0
ن م
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O. Dale 18'J. Gabriel 76'M. Ekpiteta 85'
(ش١ 1-0) (ن م 3-0)

بلاكبول v فوريست جرينالنتائج والإحصائيات,