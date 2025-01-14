الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 2
ن م
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Y. Wissa 82'C. Noergaard 90' + 2'
فيل فودين 66', 78'
(ش١ 0-0) (ن م 2-2)

برينتفورد v مانشستر سيتيالنتائج والإحصائيات,