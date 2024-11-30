الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logo
4 - 1
ن م
team-logo
Y. Wissa 25'K. Schade 29', 45' + 8', 59'
F. Buonanotte 21'
(ش١ 3-1) (ن م 4-1)

برينتفورد v ليستر سيتيالنتائج والإحصائيات,