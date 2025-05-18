الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 3
انتهت
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بريان مبيومو 22'يوان ويسا 43'
راؤول خيمينيز 16'توم كيرني 68'هاري ويلسون 70'
(½ 2-1) (انتهت 2-3)

برينتفورد ضد فولهامالنتائج والإحصائيات,