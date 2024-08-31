الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logo
3 - 1
ن م
team-logo
B. Mbeumo 43', 65'Y. Wissa 69'
Y. Sugawara 90' + 4'
(ش١ 1-0) (ن م 3-1)

برينتفورد v ساوثامبتونالنتائج والإحصائيات,