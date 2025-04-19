الدوري الإنجليزي الممتاز
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4 - 2
ن م
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بريان مبيومو 9', 48'يوان ويسا 58'كريستيان نورجارد 90' + 5'
داني ويلبيك 45' + 3'كاورو ميتوما 81'
(ش١ 1-1) (ن م 4-2)

برينتفورد v برايتونالنتائج والإحصائيات,