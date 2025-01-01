الدوري الإنجليزي الممتاز
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1 - 3
ن م
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B. Mbeumo 13'
G. Jesus 29'ميكيل ميرينو 50'جابرييل مارتينيلي 53'
(ش١ 1-1) (ن م 1-3)

برينتفورد v آرسنالالنتائج والإحصائيات,