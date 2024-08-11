كأس إيطاليا
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3 - 1
ن م
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G. Borrelli 14'G. Olzer 46', 82'
J. Idzes 89'
(ش١ 1-0) (ن م 3-1)

بريشيا v فينيسياالنتائج والإحصائيات,