الدوري الفرنسي
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1 - 5
ن م
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M. Camara 45' + 6'
ماسون جرينوود 3', 31' (جزاء)L. Henrique 26', 48'E. Wahi 69' (جزاء)
(ش١ 1-3) (ن م 1-5)

بريست v مارسيلياالنتائج والإحصائيات,