الدوري الفرنسي
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4 - 0
ن م
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M. Camara 10'R. Del Castillo 32' (جزاء)L. Ajorque 77'كيني لالا 84' (جزاء)
(ش١ 2-0) (ن م 4-0)

بريست v سانت إيتيانالنتائج والإحصائيات,