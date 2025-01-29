دوري أبطال أوروبا
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0 - 3
ن م
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رودريجو جوس 27', 78'جود بيلينجهام 56'
(ش١ 0-1) (ن م 0-3)

بريست v ريال مدريدالنتائج والإحصائيات,