كأس ملك إسبانيا
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3 - 2
انتهت
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بيدري 28'فيران توريس 84'جول كوندي 116'
كيليان مبابي 70'أوريلين تشواميني 77'
(½ 1-0) (انتهت 2-2) (انتهت 3-2)

برشلونة ضد ريال مدريدالنتائج والإحصائيات,