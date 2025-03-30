الدوري الإسباني – لا ليجا
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4 - 1
ن م
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لاديسلاف كريسي 43' (هدف عكسي)روبرت ليفاندوفسكي 61', 77'فيران توريس 86'
أرناوت دانجوما 53'
(ش١ 1-0) (ن م 4-1)

برشلونة v جيروناالنتائج والإحصائيات,