دوري أبطال أوروبا
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3 - 1مجم 4 - 1
ن م
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رافينيا 11', 42'لامين يامال 27'
نيكولاس أوتاميندي 13'
(ش١ 3-1) (ن م 3-1)

برشلونة v بنفيكاالنتائج والإحصائيات,