دوري أبطال أوروبا
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7 - 0
ن م
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E. Pajor 32'F. Nazareth 38'A. Bonmati 40'K. Walsh 42'C. Pina 45', 52' (جزاء)C. Hansen 87'
(ش١ 5-0) (ن م 7-0)

برشلونة للسيدات v SKN St. Poeltenالنتائج والإحصائيات,