دوري أبطال أوروبا للسيدات
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4 - 1
ن م
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E. Pajor 35'C. Pina 70', 90'I. Paredes 82'
S. Baltimore 74'
(ش١ 1-0) (ن م 4-1)

برشلونة للسيدات v تشيلسي للسيداتالنتائج والإحصائيات,