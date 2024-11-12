دوري أبطال أوروبا للسيدات
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7 - 0
انتهت
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E. Pajor 32'F. Nazareth 38'أيتانا بونماتي 40'K. Walsh 42'C. Pina 45', 52' (ضربة جزاء)كارولين جراهام هانسن 87'
(½ 5-0) (انتهت 7-0)

برشلونة للسيدات ضد بولتنالنتائج والإحصائيات,