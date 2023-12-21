دوري أبطال أوروبا
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90' + 99'
7 - 0
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K. Walsh 16'C. Hansen 34'S. Paralluelo 54'M. Torrejon 75'J. Wik 85' (هدف عكسي)

برشلونة للسيدات v إف سي مالموتعليق مباشر,