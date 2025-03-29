كأس الاتحاد الإنجليزي
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0 - 0ضربة جزاء 3 - 4
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(½ 0-0) (انتهت 0-0) (انتهت 0-0)

برايتون ضد نوتنجهام فوريستالنتائج والإحصائيات,