الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 1
ن م
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J. Pedro 78'M. O'Riley 83'
إرلينج هالاند 23'
(ش١ 0-1) (ن م 2-1)

برايتون v مانشستر سيتيالنتائج والإحصائيات,