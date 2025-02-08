كأس الاتحاد الإنجليزي
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2 - 1
انتهت
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جورجينيو روتر 12'كاورو ميتوما 57'
بارت فيربوغين 5' (هدف عكسي)
(½ 1-1) (انتهت 2-1)

برايتون ضد تشيلسيالنتائج والإحصائيات,