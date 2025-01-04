الدوري الإنجليزي الممتاز
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1 - 1
ن م
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J. Pedro 61' (جزاء)
E. Nwaneri 16'
(ش١ 0-1) (ن م 1-1)

برايتون v آرسنالالنتائج والإحصائيات,