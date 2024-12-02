الدوري المصري الممتاز
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1 - 2
ن م
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R. Metwaly 73' (جزاء)
M. Gehad 23'W. Farag 41'
(ش١ 0-2) (ن م 1-2)

بتروجيت v فاركوالنتائج والإحصائيات,