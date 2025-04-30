الدوري المصري الممتاز
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2 - 3
انتهت
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R. Metwaly 45'L. Emmanuel 45' + 5'
W. Abou Ali 10'عمرو السولية 15'نيج جراديسار 63'
(½ 2-2) (انتهت 2-3)

بتروجيت ضد الأهليالنتائج والإحصائيات,