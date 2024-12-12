دوري أبطال أوروبا
team-logo
4 - 0
ن م
team-logo
J. Damnjanovic 22'P. Harder 52'K. Buehl 73'A. Sehitler 82'
(ش١ 1-0) (ن م 4-0)

بايرن ميونخ للسيدات v Juventusالنتائج والإحصائيات,