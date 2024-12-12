دوري أبطال أوروبا للسيدات
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4 - 0
انتهت
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J. Damnjanovic 22'بيرنيل هاردير 52'كلارا بوهل 73'A. Sehitler 82'
(½ 1-0) (انتهت 4-0)

بايرن ميونخ للسيدات ضد يوفنتوسالنتائج والإحصائيات,