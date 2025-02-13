الدوري الأوروبي
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1 - 2
ن م
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مبوانا ساماتا 21'
A. Gheorghita 50'J. Dawa 60'
(ش١ 1-0) (ن م 1-2)

باوك سالونيكي v ستياوا بوخارستالنتائج والإحصائيات,

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