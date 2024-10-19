الدوري الفرنسي
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4 - 2
ن م
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S. Mayulu 18'ماركو 47'B. Barcola 66'K. Lee 90'
S. Mara 58'P. Diong 90' + 2'
(ش١ 1-0) (ن م 4-2)

باريس سان جيرمان v ستراسبورجالنتائج والإحصائيات,