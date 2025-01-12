الدوري الفرنسي
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2 - 1
ن م
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عثمان ديمبيلي 13', 23' (جزاء)
Z. Davitashvili 64'
(ش١ 2-0) (ن م 2-1)

باريس سان جيرمان v سانت إيتيانالنتائج والإحصائيات,