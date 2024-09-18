دوري أبطال أوروبا
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1 - 0
ن م
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باولو غازانيجا 90' (هدف عكسي)
(ش١ 0-0) (ن م 1-0)

باريس سان جيرمان v جيروناالنتائج والإحصائيات,