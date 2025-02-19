دوري أبطال أوروبا
team-logo
7 - 0مجم 10 - 0
ن م
team-logo
B. Barcola 20'خفيتشا كفاراتسخيليا 39'فيتينيا 59'D. Doue 64'نونو مينديز 69'جونسالو راموش 76'S. Mayulu 86'
(ش١ 2-0) (ن م 7-0)

باريس سان جيرمان v بريستالنتائج والإحصائيات,

;