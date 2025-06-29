كأس العالم للأندية
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4 - 0
انتهت
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جواو نيفيس 6', 39'توماس أفيليس 44' (هدف عكسي)أشرف حكيمي 45' + 3'
(½ 4-0) (انتهت 4-0)

باريس سان جيرمان ضد إنتر مياميالنتائج والإحصائيات,