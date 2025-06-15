كأس العالم للأندية
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4 - 0
انتهت
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فابيان رويز 19'فيتينيا 45' + 1'سيني مايولو 87'كانغ إن لي 90' + 7' (ضربة جزاء)
(½ 2-0) (انتهت 4-0)

باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريدالنتائج والإحصائيات,